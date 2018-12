Calu Rivero, entre lágrimas: “Siento que es un día en que la mujer ganó”

Calu Rivero habló con la prensa este jueves en la salida de los Tribunales de Comodoro Py, luego de que Juan Darthes no se presentara en la audiencia prelimina por el juicio que él le inició por “daños y perjuicios” cuando ella denunció públicamente que abusó de ella. Afirmó que le daba indignación que el actor no se haya ido: “Sentir que estoy acá y que la otra parte no está me indigna”.

Pese a eso, dijo que se sentía emocionada por ver lo que ocurrió estos días, a partir de la denuncia de violación que le hizo la actriz Thelma Fardin a Darthes. “Me siento emocionada. Siento que es un día en que la mujer por fin ganó. Hoy me siento poderosa, escuchada, a salvo y protegida”, afirmó entre lagrimas.

Pidió también que “empiecen a haber hechos concretos. Espero que las mujeres dejemos de tener que contar hechos tan crudos para que nos crean. Yo estoy acá por todas las mujeres.

El abogado de Calu, Gustavo Papeschi contó que la audiencia se realizó pese a la ausencia del actor porque fue su letrado y que el juicio continuará.

Fuente: Minuto Uno