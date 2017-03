Carrió afirmó que si “ganamos las elecciones, las inversiones serán enormes”

Fiel a su estilo, Elisa Carrió habló de todo durante su paso por la Expoagro 2017. La líder de la Coalición Cívica aseguró que las inversiones se demoran por falta de previsibilidad, que sólo se logrará si Cambiemos gana los próximos comicios legislativos.

“La verdad es que los inversores le tienen un miedo terrible a ese PJ que se trompea, que ambiciona y que cambia de políticas. Si nosotros ganamos la próxima elección, las inversiones en 2018 son enormes, pero además podemos estar creciendo al 6,6 por ciento este año”, aseguró durante una conferencia de prensa.

La líder de la Coalición Cívica insistió en que muchos de los problemas que enfrentó el gobierno de Mauricio Macri surgieron de errores propios pero, más moderada que otras veces, salió de inmediato en defensa del mandatario. “Creo que los errores cometidos en algunos momentos políticos por el Presidente obedecían a una intención personal loable, que era bajar el déficit, pero en la situación de pobreza terrible que se vive en el país no es posible mejorar el déficit”, sostuvo.

La frase le permitió poner la mira en los comicios de octubre y en uno de sus posibles rivales si Cambiemos la habilita a postularse como senadora por la provincia de Buenos Aires: el ex ministro del Interior y Transporte Florencio Randazzo. “Al déficit lo vamos a bajar por la corrupción. Fíjense los ferrocarriles: un vagón [que se compra ahora] vale un tercio al que compró el que era ministro del Interior, que no me acuerdo el nombre”, dijo, para exponer y de paso minimizar a Randazzo. “Lo que se está ahorrando en corrupción es enorme”, cerró.

No iba a faltar mucho para que apuntara contra otro de sus eventuales rivales, Sergio Massa, aunque la advertencia que lanzó involucró también a Diego Bossio, otro peronista que no será candidato este año pero que, como el líder del Frente Renovador, dirigió la Anses durante el kirchnerismo.

“Con el fondo de estabilización de la Anses [en rigor, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad] tengo una perla maravillosa: yo les voy a explicar a los jubilados quiénes eran los que ordenaban poner el dinero del Fondo de Estabilización de los jubilados, qué diputados nacionales actuales, en cuentas corrientes del banco Macro y el Hipotecario, sin intereses. En plena inflación”. Carrió dio a entender así que denunciará a Massa y a Bossio por defraudación.

El último dardo fue para Ricardo Lorenzetti. Carrió reiteró todas sus denuncias contra el titular de la Corte Suprema, jugó al misterio con “nueva información” que habría recogido y puso fecha al convite. “Después de Pascua le inicio juicio político”, advirtió. “Y ahí no hay Presidente que me haga prorrogar esto”, agregó de inmediato, en alusión a Macri.

“Con [el ex juez de la Corte, Carlos] Fayt fue un horror, y el arreglo que hizo con Zanini para retener la caja de la Corte a cambio de sacar la constitucionalidad de ley de medios fue tal cual lo dije. Y alteró cartas de presidentes de Cámaras. Lo que pasa es que tiene amenazados a todos, porque como cada uno tiene causas que pueden llegar a la Corte, todo el mundo tapa a Lorenzetti, incluido los medios gráficos y orales y prestigiosos”, cerró la diputada.

Fuente: La Nación.