Carrió apuntó contra el kirchnerismo: “si se levanta Evita, los mataría”

La primera precandidata a diputada por Vamos Juntos en la Ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, reclamó esta tarde el voto para el oficialismo el domingo en las PASO y aseguró que habrá paz cuando “tengamos justicia, verdad y condena para los que se robaron el país”.

“Cuantos más votos tengamos, (Julio) De Vido ya fue”, declamó Carrió, al hablar en el acto de cierre de campaña del oficialismo en Capital, que se realizó en el estadio de Ferro, donde estuvieron el presidente Mauricio Macri, la gobernadora María Eugenia Vidal, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y los ministros del gabinete nacional, además de los precandidatos en el distrito.

Durante su discurso, Carrió apuntó contra el kirchnerismo: “Espero que la sociedad y sobre todo los más pobres entiendan que nunca hubo tanto gasto social para esos sectores; la diferencia es que nosotros no decimos ‘esto es propiedad de Mauricio’, pero cuando se lo dan a cambio de los votos, se llama esclavitud y uso de los pobres, y si se levantara Evita los mataría”.

En tanto, la precandidata pidió disculpas por las marchas y contramarchas de algunas medidas de gobierno de Cambiemos. “Quiero pedirles perdón en nombre de todos nosotros, perdón al pueblo por los errores no forzados. Igual que ustedes, estamos aprendiendo a ser República”.

Luego de Carrió, fue el turno del presidente Macri, quien pidió a los argentinos que vayan a votar el domingo en las elecciones y les recomendó que piensen “lo que están viviendo los hermanos de Venezuela, que no pueden elegir con libertad, que están siendo vulnerados sus derechos”.

“El domingo vayamos a votar y a decir que creemos lo que estamos haciendo y necesitamos que todos se sumen, porque la Argentina arrancó”, reclamó enfáticamente el mandatario.

Y agregó, en dirección al votante: “Te pienso todos los días, no bajo los brazos, pero no los bajes vos tampoco, porque tenemos que demostrar que este cambio que hemos decidido, no fue porque nos parecía lindo, sino a conciencia y poniendo el corazón”.

