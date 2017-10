Carrió comparó el hallazgo del cadáver con Walt Disney

Tras haber dicho que había un 20% posibilidades de que Santiago Maldonado estuviera “en Chile con el RIM” (en alusión al RAM, Resistencia Ancestral Mapuche), Elisa Carrió aseguró que el cuerpo encontrado este martes en el río Chubut se pudo haber conservado por el frío de las aguas “como el de Walt Disney”.

Quien encabeza la lista de diputados nacionales por Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires agregó que “si eventualmente hay una responsabilidad de Patricia Bullrich no vamos a encubrirla”. Extrañamente pidió que “ojalá no fuera nada, que no haya cuerpo de ninguno” y finalizó con un místico “si es él, que Dios lo tenga con él porque yo tenía que estaba con vida”.

“No sé, no me pregunten”, concluye la líder de la Coalición Cívica que integra el frente Cambiemos en declaraciones a la señal de noticias TN.

“¿Si hay un 20 por ciento de posibilidades de que esté en Chile, cuál sería el otro 80%?”, le preguntaron en su momento a Carrió.

“No sé, pero quiero descartar, porque la verdad que uno… ¿Sabe qué pasa? vieron con todo esto de las (amenazas de) bombas, yo quiero salir del país de la muerte, donde la muerte parece ser un éxito para algunos y el fracaso para otros. Y espero que aparezca con vida y rezo por ello. Es la intuición… espero con una fe enorme que esté con vida”, respondió.