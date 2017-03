Carrió polémica: “No sé si todo Cambiemos cree en Cambiemos”

La líder de la CC-ARI, Elisa Carrió, estuvo anoche en un mano a mano con Alejandro Fantino, en el segundo programa del nuevo ciclo, y disparó puertas adentro de Cambiemos, principalmente apuntó contra el asesor político de Macri, el ecuatoriano Jaime Durán Barba.

Carrió sostuvo que “Duran Barba no cree en Cambiemos, cree en el Pro con el nombre de Cambiemos” y remarcó que él “quiere que solo Mauricio (Macri) y Maria Eugenia (Vidal) lideren el proceso”, en relación al movimiento que ella integra y en el que fue pilar principal en su fundación.

La diputada se diferenció de Duran Barba al sostener que “yo creo en Cambiemos porque yo creo en la República, porque yo estoy más allá de los partidos” y aclaró que si bien “soy líder de la CC-ARI, yo creo en la República”.

En este sentido, Carrió fue clara: “Duran Barba me odia”, dijo. Y contó que en más de una oportunidad el ecuatoriano pidió su cabeza: “Hay que sacarla”, contó que llegó a recomendarle Duran Barba a la cúpula de Cambiemos.

Consultada por el escenario electoral que se avecina, Carrió disparó: “No voy a avalar delincuentes en las candidaturas”. Cabe aclarar que la diputada mantiene profundas diferencias con Jorge Macri, el primo del jefe de Estado. En este sentido, Carrió sostuvo que “estoy viendo como juegan ellos porque, por ejemplo, la decisión de María Eugenia (Vidal) es que fuera Jorge Macri” como candidato para el Senado provincial por Cambiemos.

Sin embargo, horas antes de viajar con el Presidente a España, y ante la sospecha del periodismo, Jorge Macri declaró: “No soy de los que cree que si estás en la foto sos candidato y si no estás en la foto no existís. Me toca este viaje pero hubo un montón de viajes a los que no fui, no amerita mayor lectura que esa. Esa foto no es un camino directo a la candidatura”.

Pero Carrió decidió pasarle factura a Vidal ante una eventual ungida electoral de la gobernadora hacia el intendente de Vicente López: “Yo la ayudé mucho este año, sobretodo combatiendo la corrupción”, dijo.

A lo largo de la charla con Fantino, Carrió se tomó tiempo para pegarle también al PJ. Repasando su historia de vida y las figuras que moldearon su ideología, la diputada contó que es nieta “de abuelo conservador, madre Radical” y sorprendió al conductor al decir: “Amo a Evita”. “Amo su vida, su entrega, su juventud”, dijo. La diputada remarcó que la compañera de Perón “hizo que los obreros sean de clase media”, pero fue más allá: “Fue muy humillada, muy maltratada y no por el antiperonismo, por Perón (…) el PJ usó el amor (de Evita) para construir pobreza”, sentenció.

Fuente: Clarín