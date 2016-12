Carrió repudió la agresión a Mendoza y recordó que “chicos de La Cámpora” le tiraron piedras

La diputada nacional de Cambiemos, Elisa Carrió (CC) cuestionó la agresión que sufrió en Jujuy, por parte de la policía provincial, su par del Frente para la Victoria (FPV), Mayra Mendoza. Acto seguido, recordó que La Cámpora, agrupación a la que pertenece Mendoza, ejerció la violencia en su contra en varias ocasiones cuando el kirchnerismo estaba al mando de la Casa Rosada.

“Hablo como presidente del bloque de la Coalición Cívica”, empezó Carrió, cuya fuerza pertenece a Cambiemos, durante la sesión extraordinaria celebrada hoy, donde finalmente se aprobó la reforma del impuesto a las Ganancias.

“Creo que esta cuestión se trata del fuero de una diputada nacional”, sostuvo, en referencia a la violencia ejercida contra la diputada Mendoza, en Jujuy, durante los forcejeos por el intento de dirigentes y militantes kirchneristas para ingresar a la sala donde se realizaba la última audiencia en el juicio contra la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala por un escrache al gobernador Gerardo Morales ocurrido en 2009.

Carrió pidió “una declaración de la Cámara, de repudio, haciendo a la cuestión de privilegio”. “Me parece que en esto no puede haber fisuras. Quiero señalarlo además porque durante 12 años a mí también se me golpeó en esta Cámara por parte de personal del Frente para la Victoria. Hicimos un sumario administrativo y yo misma le pedí al presidente [de la Cámara], Julián Domínguez, que bajara. También fui agredida por todas las bancas”.

“¿Se acuerdan los chicos de La Cámpora, que incluso me tiraban piedras y yo me quedé y saludé? Acá en el recinto, cuando se dejaba entrar. Y nunca hice una cuestión de privilegio, pero creo que en este momento uno no debe actuar como actuaron los otros antes, sino conforme a la Constitución”, dijo.

Y concluyó: “Por eso, la mejor salida es repudiar en el acto la agresión de una diputada nacional a la que le han violado los fueros y terminar con esta cuestión”.