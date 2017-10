Carrió se siente “abandonada por el mundo político” tras sus declaraciones sobre Maldonado

a diputada y primer candidata por el oficialismo en la ciudad, Elisa Carrió , dijo sentirse “abandonada” por el “mundo político”, luego de sus polémicas declaraciones sobre la posible aparición del cuerpo de Santiago Maldonado y el malestar que eso generó dentro de la Casa Rosada.

“Perdono de corazón a los que me hirieron tergiversando perversamente mis palabras”, expresó en su cuenta de Twitter y agregó: “Que Dios los ilumine a todos para saber donde está la mala fe y la buena fe. Los amo”.

Además, si bien no especificó el destinatario de sus mensajes, agregó: “Aunque te abandone el mundo político, Dios no nos abandona hasta el fin del mundo. Recemos todos por la paz la no violencia y la justicia”.

Carrió fue criticada por la oposición, familiares de Maldonado, organismos sociales y de derechos humanos luego de manifestar que había un “20 por ciento” de posibilidades de que el joven artesano se encontrara en Chile, y comparara la aparición del cadáver en las aguas heladas del río Chubut con la presunta técnica de conservación aplicada al cuerpo de Walt Disney. Después de esas declaraciones, el Gobierno le pidió a la primera candidata de Vamos Juntos en la ciudad de Buenos Aires que suspendiera sus últimas apariciones televisivas antes de las elecciones del próximo domingo.

Ayer, Carrió había pedido disculpas por esa misma vía a los allegados de Maldonado, y aclaró que “nada de lo que dije tuvo la intención de herirlos”.