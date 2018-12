Carrió, sobre el uso de armas de fuego: “Atenta contra los Derechos Humanos”

La diputada de Cambiemos, Elisa Carrió, rechazó los cambios en el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad y aseguró que la nueva normativa “viola los derechos humanos fundamentales”. Además, señaló que a la ministra Patricia Bullrich “se le va la mano” con esta medida y advirtió que su espacio no va a ir “al fascismo”.

“Viola los derechos humanos fundamentales”, sostuvo la legisladora de Cambiemos respecto a la resolución 956/2018 firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. De esta manera, la funcionaria se sumó a las críticas de algunos sectores que denunciaron que esta medida incitará al “gatillo fácil”.

A través de su cuenta de Twitter, la diputada nacional subrayó su postura contraria a la iniciativa: “Nosotros no vamos a ir al fascismo”. “Esto no significa que la Policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministro se le va la mano”, agregó.

Fuente: TN