Carrió: “Voy a amigarme con Macri cuando me saque a Garavano”

Momentos tensos son los que se viven dentro y fuera del Gobierno Nacional.

Es que esta vez, la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, volvió a desafiar al presidente, Mauricio Macri y apuntó: “Voy a amigarme con el Presidente cuando me saque a (Germán) Garavano”.

Estas declaraciones las hizo durante el lanzamiento de la estrategia federal de exportaciones en el Centro Cultural Kirchner.

“Perdí la confianza en el Presidente”, había dicho el fin de semana luego de anunciar que iba a impulsar un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia.

Pese a que la legisladora subrayó que no tenía previsto “romper” el espacio, sus críticas siempre hacen temblar a Cambiemos y, por primera vez, apuntó contra el Presidente.

En su disertación ante un auditorio repleto, Carrió pidió un “cambio del modelo corporativo económico” y celebró la reciente marcha atrás del Gobierno nacional con el aumento retroactivo del gas en 24 cuotas.

“Gracias a Dios derogaron ese horror, gracias (Mario) Negri”, dijo en referencia al líder del radicalismo que impulsó la propuesta que impactaría sobre los usuarios.

No contenta con ponerle condiciones a Macri con la situación de Garavano, Carrió también lanzó una advertencia para Dante Sica, el ministro de Producción y Trabajo y le dijo: “Lo voy a seguir de cerca, no se me corra para las grandes (empresas) y cuide a las pymes”, remarcó.