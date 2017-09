Caso Maldonado: ordenan un rastrillaje en las márgenes del río Chubut

El juez federal de Esquel, Guido Otranto, ordenó un exhaustivo rastrillaje en ambas márgenes del río Chubut y aguas abajo de donde se sitúa el predio ocupado por la comunidad mapuche en Leleque, de manera de descartar la posibilidad de que el cuerpo de Santiago Maldonado se halle en ese extenso curso que serpentea a lo ancho de la provincia de Chubut.

A lo largo de más de 800 km, la búsqueda comenzará mañana y no tiene fecha de finalización. La encabezará la Prefectura Nacional, con refuerzos del destacamento de Bariloche y de buzos tácticos y de un helicóptero de la Policía Federal. El contingente que se movilizará, sin ingresar al Lof de Resistencia en el Departamento de Cushamen, será de aproximadamente un centenar de efectivos bajo la orden expresa de que no se cese en la búsqueda hasta tanto el curso y sus márgenes no hayan sido examinadas de forma minuciosa.

Fuentes judiciales no descartan que el joven desaparecido desde el 1 de agosto haya sido herido o golpeado en algún posible enfrentamiento cuerpo a cuerpo con gendarmes a la vera de ese río. Ese es el punto, según las fuentes, donde el rastro de Maldonado entra en un cono de sombras. Por las declaraciones de diferentes testigos, que aseguraron esta semana haber reconocido a Maldonado por su vestimenta el 31 de julio, durante un corte en la ruta 40, y dos días antes durante una protesta frente a los tribunales en esta ciudad, en la que se reclamaba por la liberación del lonko Facundo Jones Huala, “la causa suma con un alto grado de certeza la presencia del joven en Leleque, al menos horas antes del procedimiento del 1 de agosto”, señaló la fuente, en lo que constituye un giro en la investigación, ya que antes de las testimoniales se dudaba sobre la presencia del joven.

Tras observar varios videos donde se lo ve a Maldonado encapuchado tirando piedras en ambas manifestaciones, los investigadores concluyeron que el tatuador se encontraba en la comunidad cuando ingresó Gendarmería. Además de los dichos de esos testigos, la creencia de que Maldonado estuvo efectivamente ese día allí está respaldada por otras testimoniales, que si bien entraron “en flagrantes contradicciones entre sí” y relataron hechos por momentos “dudosos o muy inconsistentes”, sirvieron para ubicar a Maldonado en el predio.

Es la primera vez desde que se inició la causa, que la Justicia da por veraz la versión que hace tiempo viene sosteniendo la familia Maldonado y la comunidad mapuche sobre su presencia allí.

Según las mismas fuentes, si bien no existen todavía elementos probatorios en la causa que indiquen una presunta responsabilidad de la Gendarmería en su desaparición, mientras se esperan los resultados de cotejos genéticos en los rastros biológicos levantados en móviles de la fuerza, la investigación busca descartar que el joven haya sido herido y abandonado en el lugar, pero no detenido. Los rastros odoríficos con prendas de Maldonado dieron negativo dentro de los móviles y de los escuadrones de Esquel, El Bolsón y José de San Martín.

Las fuentes aseguraron que no se allanará el Lof, ya que no existen indicios sólidos de que Maldonado pudiera ocultarse allí o haber sido retenido contra su voluntad por la comunidad mapuche.

“Esta semana apareció flotando el cuerpo de una mujer en la laguna Zeta, a uno 3 km de Esquel, que había desaparecido en 2014”, dijeron los investigadores. “Y eso que se trata de una laguna circular que se alimenta por debajo del mallín. El cuerpo salió a la superficie o se hizo visible recién tres años después”.

De todas maneras, los investigadores esperan con ansiedad los peritajes que realiza la división criminalística de la Policía Federal, que levantó huellas y rastros en escuadrones y móviles de la fuerza, cuyos resultados no han sido todavía comunicados a las autoridades judiciales. En el mismo sentido, también se está a la espera de las comparaciones genéticas que realiza el Servicio de Huellas Digitales Genéticas, a cargo del doctor Daniel Corach.

“La prueba científica, si da positivo, es lo que realmente ayudaría para imputar a la Gendarmería, ya que el único testigo que asegura haber visto cómo Maldonado era apresado por esa fuerza no es solvente en su relato y se contradice en detalles con los dichos de otra mujer mapuche que también afirma haber visto cómo gendarmes formaban una valla humana para presumiblemente mover un bulto de un móvil a otro”.

Fuente: La Nación.