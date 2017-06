Caso Odebrecht: Se le adjudican US$ 25 millones en coimas a Julio De Vido

Según se desprende de de documentación de la causa Odebrecht, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido acordó una coima por US$ 25 millones y otras “prácticas no convencionales” a cambio de destrabar el acceso de la constructora brasileña a un proyecto multimillonario para la extensión de las redes troncales de gas en el país.

La información surge de documentos todavía secretos de la investigación internacional Lava Jato, los que arrojan datos sobre la negociación delictiva de Odebrecht con el gobierno kirchnerista, relación comercial que abarcó dos etapas, con dos intermediarios distintos. La primera etapa quedó en manos del dueño de Esuco, Carlos Wagner, quien presidió la Cámara Argentina de la Construcción durante ocho años del kirchnerismo, entre 2004 y 2012. La segunda fase fue con el lobbista Jorge “Corcho” Rodríguez como interlocutor determinante.

Rodríguez pasó a trabajar para Odebrecht como “consultor” durante años, y junto a Wagner negociaron con los representantes de la compañía en nombre de De Vido. De esta manera, acordaron pagar US$ 25 millones entre 2007 y 2014, de acuerdo a lo publicado por un medio nacional, tras una investigación realizada.

Al ser consultados, Rodríguez y Wagner, estos rechazaron las sospechas. “Eso que dicen es falso”, contestó el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. “No facilité ninguna reunión”, aclaró.

De Vido siempre negó cualquier rol en el entramado de coimas de Odebrecht. “Nunca podrán imputarme nada con seriedad”, contestó el ex ministro en mayo, cuando algunos datos salieron a la luz desde Brasil.