Colectivero héroe: le salvó la vida a un pasajero que sufrió un paro cardíaco

Era una vuelta de rutina para Iván Cabral, chofer de la línea 161 de colectivo. Pero sucedió algo inesperado: a la altura de avenida San Martín al 3000, en Florida y a metros de la Panamericana, escuchó que una mujer gritaba: “¡Mi papá se descompuso!”. Él frenó, hizo bajar a los pasajeros, llamó a una ambulancia y, mientras la esperaba, le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al hombre. Y logró que sobreviviera a un paro cardíaco. Cuando llegaron los médicos, ya se había estabilizado. Iván no le contó a nadie lo que había vivido, pero una de las hijas del pasajero al que salvó hizo pública su buena acción a través de las redes sociales. Su post en Facebook ya reúne más de 36 mil comentarios.

Ese post, compartido más de 82 mil veces, tuvo mucha mayor repercusión de la que esperaba su autora. A Iván Cabral, el chofer, esto también lo tomó por sorpresa. “Yo no dije nada en la empresa. Y en mi casa recién se enteraron el domingo a la tarde”, comentó.

Todavía en shock, Iván relató cómo vivió ese sábado en que, sin saberlo, se convirtió en héroe: “Venía con el colectivo por la ruta del ramal de Florida, por avenida San Martín, todo normal. Y de repente cruzo la Panamericana y escucho ‘Pará, que mi papá se descompuso’. Miro por el espejo y no veía nada, lo bajo y lo veo al hombre tirado en el piso. Freno, bajo a toda la gente, me acerco. Pensé que le había bajado la presión. Saqué mi perfume de la mochila y se lo puse, pero nada. Lo revisé y no tenía pulso. Lo zamarreé y lo pellizqué y como no reaccionó me dije ‘se me está muriendo’. Con una sonrisa, que no me la saco nunca, la miré a la hija y le dije que se quedara tranquila, que iba a llamar una ambulancia”.