Un colegio busca prohibir que las chicas usen polleras para “no provocar”

Los estudiantes del colegio San José de Pilar se sorprendieron cuando dos preceptores recibieron la orden de medir las polleras de todas las alumnas y las obligaron a bajar el dobladillo de quienes no tienen la medida “correcta”, que sería dos centímetros por arriba de la rodilla.

Según los medios locales, desde la institución no quieren que las alumnas usen polleras a partir de 2019 para “evitar las tentaciones”. Según informaron desde el colegio prefirieron no hablar del tema pero no desmintieron la información