Comenzó el gran remate de los productos de la Aduana

A las 9:00 del martes dio inicio la gran subasta de la Aduana. Después de una larga espera de muchos ciudadanos, llegó el momento.

La cita es en la bodega en la Bodega Centenario, en la calle Pedro Vargas, en Guaymallén, Mendoza. Aquellos que quieran acercarse y hoy no puedan concurrir podrán hacerlo hasta el jueves 14 de septiembre.

No es necesaria la inscripción, sólo con el DNI se puede participar.

Los interesados en asistir deben saber que los productos ofrecidos en la subasta están en funcionamiento, pero no se pueden chequear antes de comprarlos. Tampoco se recibe garantía por los mismos. Es decir hay que comprar a riesgo, si algo no funciona no corre una garantía como ocurre cuando se adquiere un producto en un comercio.

Según explicaron las autoridades de la AFIP a Diario UNO, todos los productos eléctricos que se ofertarán durante los tres días del remate han sido testeados por personal de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Mendoza, para corroborar que funcionan. Entre estos productos hay planchas, celulares, televisores, microondas, parlantes y PlayStation 2 y 3.

Los celulares

Uno de los mayores atractivos que ofrece el remate son los celulares. Hay Motorola, iPhone y Samsung. Algunos se subastarán por unidad, pero la mayoría van en lotes de 3, 5 o 10 unidades. El personal de AFIP dio a conocer que “los celulares ofrecidos seguramente están liberados, pero nosotros no lo podemos asegurar. Toda la mercadería que se incautó ingresaba al país con el fin de ser vendida, por lo que se sobreentiende que viene lista para vender. Por eso, suponemos que los celulares están liberados”.

¿Cómo pagar?

Los productos adquiridos en el remate se pueden pagar en efectivo, con cheque o con tarjeta de crédito y hasta en cuotas. Inclusive la seña se puede pagar con tarjeta según confirmó el personal de AFIP. El día del remate hay que entregar el 10% del valor final del producto, más el 10% de comisión por la subasta, que se paga al Banco Ciudad, la entidad organizadora.

Fuente: Diario Uno.