Con un gran despliegue policial, detuvieron a Luis D’Elía

Adrián Albor, abogado de líder piquetero habló de la decisión de la justicia. “No esperábamos esta decisión. Hace tres semanas, el juez Bonadio dictó la exención de prisión a D’Elía”, expresó el letrado en diálogo con C5N. “La causa es un mamarracho. Siete jueces dijeron que no había delito”, agregó. “Tememos por su vida. Tiene problemas cardíacos y es insulino dependiente”, sentenció. “Esperaron a que pasara lo del submarino. Quieren tapar el desastre económico que están haciendo”, consideró.

El procedimiento de D’Elía se dio apenas horas después de la captura del ex secretario de Legal y Técnica kirchnerista, Claudio Zannini, quien durante la madrugada de este jueves fue arrestado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz. En los últimos minutos también quedó detenido el supuesto lobbista iraní Yussuf Khalil y se emitió la orden de arresto para Fernando Esteche, ex líder de la agrupación Quebracho. También, el juez Bonadio dictó el procesamiento con prisión preventiva de la ex presidente Cristina Kirchner y del ex canciller Héctor Timerman. Este último fue beneficiado con el arresto domiciliario por su estado de salud.