Condenaron a la mujer que quiso matar a su bebé porque “el diablo le dijo”

El abogado de la mujer de 31 años había pedido la absolución. Sostuvo que no hubo “dolo homicida” y que no tiene antecedentes penales. Su pareja también intentó una defensa y dijo que “sufre ataques psicóticos”. Nada convenció a los jueces que sentenciaron ayer a Claudia Vanesa Benítez a 12 años de prisión por haber querido matar a su bebé de seis meses.

Hasta que la condena quede firme la imputada por el delito de “homicidio calificado por el vínculo en grado de tentativa” seguirá con prisión preventiva. “No logró su cometido por causas ajenas a su voluntad, ello es la intervención inmediata y oportuna de sus familiares, especialmente de sus otros dos hijos menores de seis y diez años; como así de los profesionales de la salud que asistieron al menor”, argumentó en su fallo el Tribunal de La Pampa.

En sus últimas palabras ante los jueces antes de recibir su castigo Benítez dijo que no había sido su intención lastimar a su hijo, a pesar de los cuatro cortes que le hizo con un cuchillo. “El diablo me habló y me dijo que matara a mi hijo y luego me matara yo. Lo veo y lo escucho. No era yo, estaba poseída por él”, sostuvo.

El espantoso hecho ocurrió el 10 de abril de 2016 en una casa en el barrio Los Hornos de Santa Rosa. La mujer le hizo un corte al bebé en la garganta de ocho centímetros de longitud y lo apuñaló tres veces en el tórax, delante de sus otros dos hijos que lo terminaron salvando.

El chico de 10 años logró sacarle el bebé de los brazos y corrió a la vereda, justo cuando su papá volvía de hacer las compras. Adentro de la casa, la mujer había intentado suicidarse cortándose con el mismo cuchillo con el que había atacado a su hijo.

Fuente: tn.com.ar