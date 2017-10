Condenaron a Guillermo Moreno a dos años y seis meses de prisión

El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado hoy a la pena de dos años y seis meses de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el llamado caso del “merchandising” anti-Clarín.

El Tribunal Oral Federal 6, por mayoría, también condenó al ex vicepresidente del Mercado Central, Fabián Dragone y al ex gerente del organismo Guillermo Cosentino a dos años de prisión y también a la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Ninguno de los tres irá a prisión porque las penas son en suspenso. Además, los condenados deberán devolver el dinero que se utilizó en la campaña anti-Clarín. Se trata de cerca de 185 mil pesos.

Por último, fue absuelto Carlos Martínez, ex director del Mercado Central. Las condenas fueron por el delito de peculado y el próximo 22 de diciembre a las 10 horas el tribunal dará a conocer los fundamentos del veredicto.

“Este es un juicio entre Moreno y Magnetto. ¿Donde está la fiscal? No hay fiscal”, dijo el ex funcionario al pronunciar sus últimas palabras ante los jueces Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Oscar Hergott.

El juicio fue por el uso de fondos públicos del Mercado Central para hacer globos, remeras y otro tipo de merchandising con la leyenda “Clarín Miente”.

La querella de Clarín, a cargo del abogado Hugo Wortman Jofre, pidió que Moreno sea condenado a la pena de seis años de prisión. También reclamó tres años y seis meses de prisión para Dragone y Cosentino y la absolución de Martínez.

La Fiscalía -que en el juicio estuvo a cargo de Gabriela Baigún- no pidió pena porque no acusa. Ocurre que desde que se presentó la denuncia todos los fiscales señalaron que no hubo delito en el hecho. La causa llegó a juicio oral impulsada por el Grupo Clarín porque la Cámara Federal de Casación Penal lo habilitó a continuar el proceso.

“Jorge Rendo (NdA: directivo del Grupo Clarín) me dijo en una reunión en 2008 que Clarín le declaraba la guerra al estado argentino. Años después un periodista del grupo dijo que habían hecho periodismo de guerra. En el periodismo de guerra no hay verdad”, sostuvo Moreno en sus últimas palabras en las que hizo referencia a la posverdad.

“Clarín Miente es una síntesis justa e impecable que el pueblo hizo suya. En este fallo ustedes le van a decir a la gente si decir Clarín Miente es delito o no y hoy decir eso es una verdad irreductible”, concluyó Moreno en medio de aplausos de unas 50 personas que acompañaron al ex funcionario a la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py. Luego fue condenado.

Fuente: Infobae