Confirman el procesamiento con prisión preventiva a Cristina Fernández

La Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner, en la causa de los cuadernos de las coimas. La ex Presidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales. Con este fallo, el juez federal Claudio Bonadio pedirá al Senado el desafuero de la ex Presidenta.

En tanto, según la Cámara, los empresarios “no formaban parte de la organización ilegal”, por lo que solo fueron procesados por cohecho.

El Tribunal también confirmó el embargo de 1500 millones de pesos para Cristina, quien además de estar acusada de dirigir una asociación ilícita, se la encontró responsable como coautora de recibir dádivas y de cohecho pasivo (cobrar coimas).​

Para justificar el pedido de su prisión preventiva, Bonadio había indicado que tanto ella como los ex funcionarios mantienen “vínculos” con “medios afines, empresarios”, y dijo que la ex presidenta “podría entorpecer” la investigación.​

Cuando firmó el procesamiento de la ex Presidenta, el juez determinó que el hecho de que Cristina no hubiera recibido sumas de “dinero ilegítimas en mano propia” no la exime de “responsabilidades”. En ese marco, se dio por comprobada “la existencia de una organización delictiva” planteada por la “recaudación de coimas” que inició con Néstor Kirchner y que “continuó durante la gestión” de la actual senadora. Así lo confirmaron los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

Apoyando el planteo de Bonadio, para los jueces de la Cámara Cristina tuvo siempre “conocimiento del sistema de recaudación” y como principal autoridad del Ejecutivo es responsable de haber dirigido la “asociación ilícita”.

La decisión de Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia alcanzó también a Julio De Vido y Roberto Baratta, procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo.

José López, ex secretario de Obras Públicas y aceptado en la causa como arrepentido, quedó procesado también organizador de la asociación ilícita y autor de cohecho pasivo, también con prisión preventiva.

Por otro lado, se confirmó el procesamiento contra el ex chofer de Baratta, Oscar Centeno, indicado como miembro de la asociación ilícita, con la misma millonaria cifra de embargo. Tiene otorgada la libertad por ser el primer “arrepentido” en el expediente.

Los otros procesados

La larga lista de procesados que convalidó la Cámara incluye a una gran cantidad de empresarios: Ángelo Calcaterra, Carlos Wagner, Carlos Mundin, Luis Betnaza, Gerardo Ferreyra, Armando Loson, Sergio y Alberto Taselli, Néstor Otero, Aldo Roggio y Juan Chediack, entre otros.

En el caso de Carlos Wagner y el financista Ernesto Clarens, la Cámara federal modificó la acusación y los procesó como organizadores de la asociación ilícita y se les atribuyó varios hechos de cohecho activo, al igual que al empresario Gerardo Ferreyra quien seguirá detenido.

Al resto de los empresarios que estaban acusados de ser miembros de la asociación ilícita y de pagar dádivas, Bruglia y Bertuzzi les modificaron la acusación: sólo les corresponde el delito de cohecho y no el de partícipes de la organización delictiva.

Entre otras decisiones adoptadas por la Sala I, se revocó la falta de mérito que el juez Bonadio había dictado sobre Jorge Neira, Héctor Sánchez Caballero (ex Iecsa), Rodolfo Poblete, Héctor Zabaleta (Techint) y Francisco Valenti. A todos los consideraron partícipes necesarios de la asociación ilícita con varios hechos de cohecho.

Quien quedó exento de la investigación, fue el ex juez Norberto Oyarbide y Javier Fernández. Los camaristas decidieron dictarles la falta de mérito, al igual que a Oscar Parrilli.

En libertad saldrán por orden de la Cámara, Hernán Gómez, Fabián García Ramón, Walter Fagyas, Hernán del Río, Néstor Otero, Juan Carlos Lascurian, entre otros.

Fuente: Clarín