Creen que 40 mapuches ingresaron ilegalmente desde Chile

Si bien la información no está confirmada, fue el mismo ministro de Justicia, Germán Garavano quien difundió el mensaje sobre el supuesto ingreso ilegal al país de 40 integrantes de uno de los grupos mapuches más radicalizados en Chile.

“Hay una información no confirmada que indicaría que, a raíz de que estamos con una frontera porosa, hay un ida y vuelta, y se habría verificado la posibilidad de que personas vinculadas con este grupo habrían ingresado a pie”, comentó Garavano en un medio de Buenos Aires.

Además, el funcionario aseguró que desde el Gobierno Nacional se sospecha que existiría un lazo entre los integrantes de esa agrupación, los miembros del Lof Laufken Winkul Mapu, que participaron de la toma de tierras en Villa Mascardi y la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), involucrada en el caso de Santiago Maldonado.

“Tienen una vinculación con lo que es el grupo en Chile que ha generado muchos hechos de violencia y con el grupo que de algún modo afectó la escena del crimen y obstaculizó el accionar de la Justicia en la investigación de Santiago Maldonado “, aseveró.

Garavano dijo que se trata de “un grupo muy chico que no representa a la comunidad mapuche”, y que está compuesto por “personas muy radicalizadas que usan la violencia”.

“Son grupos muy pequeños, que usan medios violentos, que desconocen la Constitución, el Estado e incluso la autoridad de la propia Justicia”, agregó.

La Casa Rosada cuestionó ayer con dureza el accionar de la Justicia federal de Bariloche en la investigación por la muerte de Rafael Nahuel, de 22 años, quien recibió un balazo durante un enfrentamiento con el grupo Albatros, de la Prefectura Naval. El Ejecutivo lo acusa al juez Gustavo Villanueva de demorar el ingreso al lugar por aceptar exigencias de los mapuches.

Garavano afirmó que son unas “20 personas” las que permanecen en el predio ocupado, perteneciente a Parques Nacionales. “El desafío que tiene el juez es identificar a estas personas y lograr su detención, en caso de que corresponda”, indicó.

El titular de la cartera de Justicia intentó bajarle el tono a las críticas que lanzó ayer de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al juez Villanueva, que interviene en el caso. “Esa molestia hoy no es tal. Sí es clara la posición del Gobierno en cuanto a no volver a tolerar un ingreso y que personal civil termine palpando de armas a personal de las fuerzas de seguridad y que un juez no tenga autoridad sobre un lugar”, resaltó.

“Pero también entendemos que es un lugar difícil y que el juez tiene que evitar conflictos o consecuencias mayores”, agregó.

Por último, se mostró esperanzado en que la Justicia pueda “hacer frente a los hechos de violencia que se han dado en el sur del país”.

Fuente: La Nación