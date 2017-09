Cristina afirmó que “el Estado no tuvo culpa en la tragedia de Once”

La ex presidente, Cristina Kirchner, brindó una entrevista a un medio de comunicación. Durante la charla en el estudio de Crónica TV, la ex mandataria habló del accidente ferroviario en la línea Sarmiento. El mismo, ocurrió el 22 de febrero de 2012, durante su segundo mandato. “El Estado no tuvo culpa en la tragedia de Once”, enfatizó.

Cristina Kirchner desligó así al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido y apuntó sobre el hombre que conducía la formación. “No accionó los frenos”, señaló.

“El maquinista no accionó el freno al final. El tren frenó en todas las estaciones antes. Peor si vos no frenás y te estrellás, bueno. En las audiencias, el maquinista nunca pudo explicar por qué nunca accionó el freno”, dijo.

Aquel día un tren de la línea Sarmiento chocó en la estación de Once provocando la muerte de 52 personas y más de 700 heridos.

La mandataria también reveló que tras aquel trágico día, se reunió con casi todas las familias de las víctimas. “Recibimos a todos, menos a cinco familias. Los ayudamos en todo lo que pudimos. Incluso a algunos les dimos trabajo en la ANSES y el PAMI”, recordó.