Cristina declara por encubrimiento del ataque a la AMIA

La ex presidenta Cristina Kirchner y senadora nacional electa por la provincia de Buenos Aires, deberá presentarse en la mañana del jueves ante el juez federal Claudio Bonadio. Será para declarar como acusada de encubrimiento a los iraníes imputados de planificar el atentado a la AMIA, que en 1994 mató a 85 personas.

La ex mandataria está citada para las 10 a los tribunales de Comodoro Py 2002. Se prevé que presente un escrito donde defenderá el Memorándum firmado con Irán y le atribuirá a la causa de Bonadio carácter político.

Así seguirá la misma línea que trazaron en sus descargos el ex canciller Héctor Timerman y otros consortes de causa, como el piquetero Luis D’Elía, el ex Secretario General de la Presidencia y ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli y el diputado Andrés Larroque, entre otros.

Asistirá a los tribunales imbuida de los fueros parlamentarios de los cuales goza desde que fue electa senadora, por lo cual esa inmunidad la protege de ser detenida.

