Cristina Fernández de Kirchner: “Este 25 de mayo no hay nada que festejar”

En el día de la Patria se calentaron los motores con miras a las próximas elecciones legislativas . A un mes del cierre de listas, los espacios opositores a Cambiemos celebraron con actos y lanzamientos cargados de política. .

La líder del Frente para la Victoria y Cristina Fernández de Kirchner no hizo excepción. La ex presidenta convocó a sus seguidores a su búnker porteño, Patria Grande, y dio una entrevista exclusiva al canal de Cristóbal López, C5N.

Luego de la cumbre con los intendentes en la que confirmó que estaría dispuesta a ser candidata en las próximas legislativas, Cristina arribó al Instituto Patria cerca de las 20.30 en el auto blanco que suele trasladarla. Muy custodiada, la ex mandataria, con una bandera argentina en mano, saludó a los militantes que la esperaban bajo la lluvia.

“Feliz día de la Patria para todos y todas”, dijo antes de ingresar al recinto donde brinda el reportaje junto a los periodistas Víctor Hugo Morales, Gustavo Sylvestre, Roberto Navarro y Daniela Ballester.

La presentación de la ex mandataria se dio en medio de las versiones en el peronismo sobre una supuesta candidatura a senadora por la provincia de Buenos Aires. Frente a preguntas variadas que fueron desde lo social a lo económico, la ex presidenta se mostró cómoda.

Al ser consultada por el tedeum en la Catedral Metropolitana, ceremonia a cargo de cardenal Mario Poli, Cristina dijo: “Este 25 de mayo me de tristeza, desamparo, soledad, el pueblo argentino, una gran parte de ese pueblo está desamparado y en soledad”. “No hay nada que festejar, aún el que esté bien y no tenga necesidades tampoco puede festejar, no se puede festejar en un país en el que hay despidos… Volvió el hambre a la Argentina” , añadió.