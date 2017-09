Cristina Fernández: “Es mucho más importante construir una oposición seria y firme”

En un multitudinario acto en Florencio Varela -los organizadores calcularon la concurrencia en unas 30.000 personas-, Cristina Kirchner relanzó su candidatura al Senado nacional por Unidad Ciudadana con un discurso en el que llamó a la unidad para construir una “oposición seria, firme y concreta”, alertó que tras los comicios de octubre “se viene el gran ajuste”, y volvió a reclamar que el presidente Mauricio Macri se pronuncie sobre la desaparición de Santiago Maldonado.

Kirchner comenzó su discurso recordando el 41º aniversario de “La Noche de los Lápices”, en la que diez jóvenes estudiantes platenses que luchaban por el boleto estudiantil fueron desaparecidos. En ese marco, reivindicó a los estudiantes porteños que buscan evitar “ser condenados a la flexibilización y el trabajo barato”.

En lo político, la ex mandataria sostuvo que “mucho más importante que discutir entre aquellos que pensamos igual y podemos tener alguna diferencias, en este momento es construir lo que la sociedad está demandando: una oposición seria, firme y concreta frente a un modelo que desde (el acto de lanzamiento de su candidatura en) Arsenal hasta aquí ha agravado las cosas”. “Porque si hasta ahora tuvimos una primera fase del ajuste, se viene después de las elecciones de octubre el gran ajuste”, añadió más adelante.

Al destacar el hecho de que lo que está en discusión quién será el tercer senador, si Gladys González o Jorge Taiana, Kirchner recordó que en el pasado tuvo algunas diferencias con su ex canciller: “Nos peleamos un poco”, pero “ni yo soy rencorosa, ni él puso los intereses propios por delante del interés común”.

Respecto de la economía, la candidata a senadora remarcó que “el crecimiento exponencial de una deuda externa que desde del 10 de diciembre a esta fecha ha crecido a razón de 164 millones de dólares por día, 6.800.000 dólares por hora y 114 mil dólares por minuto. Podríamos haber hecho 461 Arsat 3 o 1060 escuelas públicas”.

Además, Kirchner dijo que “ahora vienen por otra cosa, vienen por la precarización” y “cada vez que se precariza la economía, el trabajo, el bolsillo, se comienzan a precarizar las libertades, los derechos, las garantías de los ciudadanos para vivir en un país donde se pueden expresar libremente sin temores”.

“Hoy tenemos que volver a preguntar dónde está un ciudadano”, señaló en referencia a Santiago Maldonado, y añadió que Mauricio Macri “es el presidente y esperamos su voz ante un hecho que conmueve a la sociedad”.

“Cuando te empiezan a mirar el Facebook para ver lo que pensabas, me hacen acordar a los que revisaban las agendas en los operativos para ver a quién podían agarrar”, afirmó Kirchner y añadió que “eso no es democracia: yo no quiero trabajo y democracia precarizada”.

La ex presidente dijo que está dispuesta “a un dialogo público y nacional para discutir los grandes problemas de los argentinos”, porque “sabemos que quien gobierna lo tiene que hacer hasta el 2019. Queremos que lo hagan mejor y cambien el rumbo”.

“Tenemos que dialogar en público sin prejuicio y preconceptos”, afirmó y añadió que “no se puede seguir estigmatizando al que piensa diferente”, ni “se puede pensar que es un mafioso el que defiende el derecho a manifestarse”. “No quiero volver en un país donde la gente vea al personal uniformado de seguridad como enemigos y no como servidores públicos”, explicó.