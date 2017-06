Cristina Fernandez será candidata a senadora nacional

Cristina Kirchner será candidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires y estará acompañada por el ex canciller Jorge Taiana.

Por primera vez en su historia como política, Cristina Kirchner competirá en una elección como opositora. La ex presidenta armó una nueva alianza: Unidad Ciudadana. Este frente lo realizó por afuera del Partido Justicialista para no competir en las PASO contra Florencio Randazzo, ex ministro del Interior de su gestión.

La ex presidenta no consiguió que Randazzo aceptara su propuesta de unidad, pero sí dejó muy debilitado a su rival, que este sábado ya firmo el acta de su postulación al Senado, como para despejar las dudas sobre su candidatura.