Cristina Kirchner: “Conmigo no van a poder”

Luego de presentar un escrito y realizar una exposición ante el juez federal Claudio Bonadio por la causa en donde se la acusa por Traición a la Patria por el memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán, la ex presidenta Cristina Kirchner volvió a denunciar una “persecución” del Gobierno contra la oposición y se refirió al avance de las causas judiciales contra diversos funcionarios que la acompañaron en los últimos 10 años: “Conmigo no van a poder”, afirmó.

Su palabra era la más buscada, pero la ex mandataria evitó referirse a la situación de Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante su gestión y la administración de Néstor Kirchner, detenido por requerimiento de la Justicia, que lo investiga por causas de corrupción por sobreprecios en la construcción de una mina de carbón en Río Turbio y en la compra de Gas Licuado.

Pero sí cuestionó el accionar de la Justicia. “La única traición que hay en el país es utilizar al Poder Judicial para perseguir; se está persiguiendo, el objetivo es atemorizar a los dirigentes de la oposición en el Parlamento y el Gobierno está detrás de esto, con sus operadores judiciales, quieren un Parlamento sumiso”, indicó.

Por otro lado, aseguró que está dispuesta a “representar a los 3 millones de bonaerenses que no están de acuerdo con las políticas del Gobierno”, en relación a su futuro como senadora. “Conmigo no van a poder, siempre voy a representar a los intereses por los cuales fui votada”, señaló.

Sobre la causa que impulsa el juez Bonadio por traición a la patria, Cristina Kirchner consideró que se trata de “un gran disparate jurídico”. La ex presidenta fue indagada por su responsabilidad en el pacto que Argentina firmó con Irán durante su gestión. Según informaron fuentes judiciales a Infobae, la flamante senadora electa negó las acusaciones y criticó la actuación de Bonadio.

Durante la indagatoria, la líder de Unidad Ciudadana dijo que “Bonadio había sido apartado de la causa de encubrimiento” y denunciado por el fiscal Alberto Nisman. “Esta causa tiene un contenido político y está vinculada a la actual situación del país”, reiteró en varias oportunidades.

Durante su paso por los tribunales de Comodoro Py, la ex mandataria estuvo acompañada por los diputados Héctor Recalde y Axel Kicillof; el ex titular del AFSCA, Martín Sabbatella; el dirigente radical Leopoldo Moreau; el ex secretario general de la Presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli; los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada), y la diputada electa Fernanda Vallejos, entre otros.

FUENTE: INFOBAE