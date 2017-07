Cristina Kirchner lidera en las encuestas de intención de voto en Buenos Aires

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue encabezando la intención de voto de las PASO del 13 de agosto, aunque el diagnóstico es que se trata de una elección que se va a definir por dos o tres puntos.

“La paridad no es de ahora –señala el consultor Federico Aurelio, titular de ARESCO–. Si uno toma los datos de los últimos dos meses, el cuadro siempre fue el mismo, con algunos momentos en los que Cambiemos estuvo arriba. Cuando hoy preguntamos por la intención de voto, Esteban Bullrich mide entre tres y cuatro puntos menos que la encuesta, porque al candidato de Cambiemos todavía no se lo identifica bien. Pero la distancia se achica cuando mencionamos que es el postulante de Cambiemos o agregamos que está apoyado por Macri y Vidal. La lógica es que el 13 de agosto todos los votantes ya sabrán que es el candidato de Cambiemos. La alianza 1País, que encabeza Sergio Massa, se mantiene en el tercer lugar, a unos once puntos de diferencia. Las PASO parecen una carrera de dos, dado que es difícil que Massa pueda remontar. No se puede decir lo mismo sobre octubre: puede haber más desencantados con la economía y Massa podría subir”.

Las conclusiones surgen del análisis de una amplia encuesta realizada por Aresco en la Provincia de Buenos Aires. La consultora de Aurelio combinó tres métodos distintos. Por un lado, visitas domiciliarias y entrevistas en estaciones de trenes o cruces de calles muy transitados. Por otro, a través del sistema telefónico conocido como IVR (Interactive Voice Report), en el que una máquina hace las llamadas al azar, las respuestas son por el teclado del teléfono del encuestado y todo está automatizado. El tercer método es también telefónico, pero con un operador haciendo las preguntas e ingresando las respuestas al sistema.

“Nosotros le preguntamos a la gente qué es lo que va a pesar en su voto. Y les damos tres alternativas: economía, narcotráfico y seguridad, corrupción. Entre los que dicen que lo decisivo es la economía, está la mayoría de los que votan a Cristina. En cambio los votantes de Cambiemos hablan de narcotráfico, seguridad y corrupción”, comentaron desde la consultora.

Además, Aresco le preguntó a cada encuestado cuál es su segunda opción de voto. Los que dicen que van a votar Cambiemos tienen como segunda opción a Massa. Y los que dicen que van a votar a Massa tienen como segunda opción a Cambiemos.

INTENCIÓN DE VOTO

FUENTE: PÁGINA 12