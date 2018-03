Un cura pateó a una chica que festejaba su graduación

Una chica que festejaba su graduación frente a la Catedral de La Plata fue agredida de una patada por un párroco del lugar, que se enfureció por “el enchastre que estaban haciendo” en las escalinatas.

El insólito momento ocurrió el miércoles a la tarde, unos minutos después de que Sofía Conte llegara al templo ubicado sobre la calle 14, frente a la plaza Moreno. Acompañada por un grupo de amigos, la joven se dispuso a celebrar haber conseguido su título en Comunicación Social, una tradición reciente entre los graduados platenses.

Según se puede ver en un video difundido por los amigos de la chica, un cura apareció en escena para terminar con el festejo. Se trata del párroco Esteban Alfón quien, enfurecido, le pegó una patada desde atrás a Sofía. La chica logró resistir el golpe sin llegar a caerse por las escaleras.

Alfón trató de defenderse al decir que “no podía tocarla porque estaba toda embadurnada. Yo no le pegué, la corrí como quien mueve una silla que está en un lugar que no debe estar”.