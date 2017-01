Daniel Scioli negó que esté pensando en ser candidato en las legislativas

Este año se celebrarán las elecciones legislativas y ya se empieza a hablar de candidaturas con nombres propios. Daniel Scioli declaró este domingo que no está en su mente la idea de postularse para obtener una banca en la cámara alta en representación de la provincia de Buenos Aires sino que está enfocado en “estudiar y analizar temas” de coyuntura.

“No estoy pensando en ser candidato”, dijo. “Yo he tenido el honor de ocupar las más alta responsabilidades que la gente me ha confiado”, explicó el ex gobernador bonaerense. “Fui dos veces diputado nacional, presidente del Senado, gobernador, vicepresidente y ministro de Turismo”, repasó y agregó que suele pensar “de qué manera ayudar a la Argentina”.

“Yo podría ayudar desde otro lugar. Mi cabeza está puesta en estudiar y analizar temas. Tengo que pensar desde dónde puedo defender más a la gente y ayudar más al país. No se trata de ser candidato por ser candidato sino de ver dónde me puedo sentir útil”, destacó Scioli.

En una reflexión sobre su gestión al frente de la Provincia, el ex mandatario aseguró: “Siempre yo mismo reconocí las cuestiones pendientes”. Al mismo tiempo, destacó que su sucesora, María Eugenia Vidal, “está encarando cuestiones estructurales muy importantes”.

Scioli respaldó a la gobernadora en medio de las críticas que padeció por haber viajado a México en medio de las inundaciones que azotaron a varios pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires. En 2015, el entonces mandatario había sido cuestionado por la oposición por encontrarse en Italia mientras el territorio que dirigía atravesaba uno de sus peores momentos. “No me movilizan a mí ni las broncas ni ningún sentimiento de revanchismo”, aclaró y consideró que Vidal “tiene derecho a tomar unas merecidas vacaciones de descanso y no por eso estar alejada de lo que ocurre”.

Consultado sobre si considera que existió corrupción en el ámbito de la provincia durante su mandato, remarcó que Buenos Aires “tiene un andamiaje institucional” que fue respetado “a rajatabla”. “He respetado siempre los mecanismos institucionales y la confianza que les he dado a quienes han ocupado (cargos)”, apuntó.

Acerca su relación con la ex jefa de Estado, Cristina Kirchner, señaló que “siempre” ha sido “muy respetuoso con todos los ex presidentes y dirigentes de los espacios que sean”. “Siempre soy coherente en defender las cosas que para mí son buenas para la gente y cuestionar las cosas que el kirchnerismo hizo mal”, afirmó en declaraciones a La Red.

Fuente: Infobae.