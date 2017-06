De una mansión de lujo a una cárcel penosa

Jorge Castillo, mejor conocido como “El Rey de La Salada”, quien fue detenido la madrugada del 21 de junio, cambió obligadamente su lujos vida, en la que tenía hasta su propia cancha de tenis, por las celdas del penal La Alcaldía La Plata 3.

Pasó de dormir en su mansión, con la segunda planta (donde se encontraban las habitaciones) blindada para una mayor seguridad, a una celda despintada y que inspira tristeza.

Castillo, pasa 19 horas del día encerrado, el resto del tiempo lo pasa en el patio de la cárcel, lee su expediente y espera ansioso la única visita semanal que recibe, la de su mujer, al parecer, la única persona que completo los formularios que exige el Servicio Penitenciario Bonaerense para el acceso de visitas. Natalia Luengo, su mujer, tiene apenas cuatro horas una vez por semana para acercarle novedades de la familia, casi lo único que desea saber el detenido por fuera de la causa.

Además, le pide a su abogado (que tiene permiso para verlo cuando lo desee) copia del avance del proceso judicial que lo tiene detenido desde el 21 de junio y al que le dedica todo su tiempo de lectura.

Castillo por ahora no hizo “vida social” Fuentes penitenciarias dijeron que “va de la celda al patio y del patio a la celda”. Come lo que sirven al resto de los detenidos y no ha tenido problemas de conducta.