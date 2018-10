Denunciaron a un intendente por presunto acoso sexual

Gustavo Melella, es el intendente de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, y fue denunciado y es investigado judicialmente por presuntos pedidos de favores sexuales a cambio de empleo.

Las acusaciones por acoso y abuso sexual se realizaron a partir de la publicación en el portal Infobae sobre las declaraciones del albañil Alfredo Suasnabar, de 55 años, y del carpintero Damián Rivas, de 48 años. También brindaron testimonio un albañil denominado “Mario” y Hugo Moya.

El jefe comunal rechazó las acusaciones y las atribuyó a una supuesta “campaña sucia” para perjudicar sus intenciones de competir por la Gobernación de la provincia más austral.

En sus declaraciones, Suasnabar y Rivas relataron que conocieron a Melella en una visita que hizo el intendente al barrio en el que viven y ellos le pidieron trabajo. Según sostienen, les pidió sus números telefónicos personales y les pidió que los visitaran en la Municipalidad.

“Empezó a mandarme mensajes de WhatsApp y también me llamaba y me preguntaba si la tenía grande, en referencia al pene, y siempre me pedía si conocía a alguien para presentarle”, declaró Rivas.

Mientras que Suasnabar declaró que el intendente lo citó en su departamento, y allí fue víctima de abuso: “Me fui para ahí pensando en que iba a tener trabajo. Subí, me atendió el señor, y me abrazó, me besó y empezó a hacerme cosas”, narró.

“Yo lo que hice es apartarlo, le dije ´pará, qué es lo que pasa, yo vengo por el trabajo, no por esto´. Y él me decía ´entregate´”, agregó el carpintero. En tanto, “Mario” dijo que el jefe comunal le exigió mantener relaciones sexuales con él a cambio de un puesto en la Municipalidad: “Me empezó a tocar y tuve miedo de que me haga una denuncia porque es funcionario público, pero necesitaba plata en ese momento”, aseguró la presunta víctima, que admitió haber tenido sexo con Melella producto del “miedo”.

En su defensa, Melella publicó en su cuenta de Twitter un extenso comunicado en donde aclara que se defenderá en la Justicia y que dicha nota se trata de una campaña electoral.

“Hace 7 años que gobierno Río Grande. Me presenté dos veces a elecciones. En mi ciudad, una ciudad donde todos me conocen, obtuve más del 50% de los votos cuando fui reelecto”.

Y agregó: “En 7 años no fui procesado, mucho menos condenado”. “En todas las encuestas aparezco con una amplia ventaja sobre cualquier otro candidato. En algunas duplico la intención de voto sobre el segundo. Ese es el verdadero motivo de estos ataques. Por eso se montó esta campaña que implica una inversión millonaria al solo efecto de desprestigiarme”, concluyó.

FUENTE PERFIL