Desafectaron a dos policías que golpearon a un menor: “Estaba desfigurado”

Dos oficiales de la Policía bonaerense fueron desafectados de la comisaría 7 de Quilmes luego darle la paliza a un menor al que acusaban de haber robado un auto. La tía del chico había denunciado que “estaba desfigurado” y que no los dejaron verlo.

La golpiza quedó registrada en dos videos que se viralizaron, tras lo cual ocurrió la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la Provincia. “Me vengo corriendo a la comisaría a preguntar por qué lo trajeron y no me decían, ni a dónde lo habían llevado”, denunció la mujer.

#Bernal Denuncian abuso de autoridad. Graban a policías golpeando a un menor antes de detenerlo. “Se lo llevaron por resistencia y por intentar robar un auto. Lo agredieron físicamente, no se resistió y el denunciante no lo reconoce como autor del hecho”, dijo la tía a #Crónica pic.twitter.com/Ls4Pr1u0j1

“Me dijeron que se había robado un auto en Quilmes, el tiempo no da”, advirtió e indicó que “llegó esa madrugada de trabajar de Necochea, no robaba” y aseguró que tiene pruebas de dónde se encontraba el joven en el momento del pregunto robo.

“Ayer fue el padre y no lo pudo ver”, aseveró y apuntó que no les explicaron por qué no se pueden reunir con el menor porque “el fiscal dijo que no estaba incomunicado”.