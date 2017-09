Desde el Gobierno estiman que el precio de la nafta no aumentará

El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, estimó que “no aumentará” el precio de los combustibles el próximo domingo cuando quede sin efecto el acuerdo entre empresas y gobierno, porque “los niveles que tienen hoy el tipo de cambio (en el país) y el petróleo crudo (en el mercado externo) están en un moderado equilibrio”.

En declaraciones a Télam formuladas en Casa de Gobierno, el ministro explicó que “el acuerdo que tenían las empresas productoras de crudo con las refinadoras está suspendido para el mes de octubre, debido a que se cumplió una condición, por lo tanto se recuperó la libertad de mercado”.

La condición a la que hizo referencia Aranguren consta en el punto 10 del acuerdo suscripto en enero pasado, según el cual el pacto entre el gobierno y las petroleras quedaría suspendido si durante 10 días el precio del crudo Brent superaba en US$ 1 el valor de US$ 59,4 por barril fijado para el tipo Medanito (extraído en la cuenca Neuquina) y US$ 48 para el Escalante (de la cuenca del golfo San Jorge).

Fuente: Télam