Por el día del militante, dirigentes K fueron a las cárceles de Marcos Paz y Ezeiza

Dirigentes cercanos a la ex presidente Cristina Kirchner se congregaron este viernes en los penales de Ezeiza y de Marcos Paz para visitar al ex vicepresidente Amado Boudou y al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, en el Día del Militante.

Fueron los dirigentes del Frente para la Victoria y de Unidad Ciudadana, el espacio liderado por la ex primera mandataria nacional, quienes realizaron esta acción de “aguante” con sus compañeros.

Esto ya había sido anticipado por la diputada Teresa García desde las redes sociales que manifestó que la congregación sería “en solidaridad” con los “compañeros que mantienen secuestrados”.

Legisladores nacionales, provinciales y municipales en el #DiaDeLaMilitancia estuvimos en el penal de Marcos Paz para acompañar a @JulioDeVido y denunciar su detención ilegal. pic.twitter.com/rz3NQaZb4F — Diputados FpV-PJ (@DiputadosFPV_pj) 17 de noviembre de 2017

Además, esta visita viene a calmar los ánimos después de que este sector fuera el blanco de críticas por no haber respaldado a los ex funcionarios, en el marco de su detención por presuntos hechos de corrupción durante la gestión kirchnerista.

FUENTE: LA NACIÓN / INFOBAE/ TWITTER