El dólar perdió 63 centavos en la semana y quedó al borde de los $38

El dólar se hundió 45 centavos este viernes $38,03 en agencias y bancos, pese a que el Banco Central subastó otros US$ 50 millones. De esta manera, el billete descendió 63 centavos en la semana.

Fue en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), donde la divisa bajó 37 centavos a $37,03, con lo que acumuló en la semana una caída de 55 centavos.

El retroceso se produjo pese a que el BCRA compró u$s 200 millones (en total, lleva subastado u$s 390 millones) en un intento por mantenerlo dentro de la zona de no intervención.

La moneda norteamericana profundizó su caída de la mano de la intensa oferta que tuvo el mercado. Los precios, en este sentido, operaron con renovada debilidad y con caídas que los alejaron significativamente del límite inferior de la zona de no intervención oficial.

Los máximos se anotaron a media mañana cuando puntuales órdenes de compra hicieron que se registraran operaciones en los $37,24, 16 centavos debajo de los valores fijados en el cierre previo.

La temprana subasta oficial no pudo torcer la tendencia vendedora que se mantuvo a lo largo de toda la jornada por efecto de una intensa oferta proveniente de los ingresos de exportadores e inversores. Los precios cayeron con algunos altibajos, pero siempre sin chances de exhibir recuperación y con mínimos que sobre el final del día tocaron los $37,03.