Dujovne: “Poco a poco iremos viendo una estabilización de la economía”

El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aseguró este sábado en una entrevista a Radio Mitre que “poco a poco iremos viendo una estabilización, una mejora” pero advirtió que “todavía nos quedan unos meses en los que la recesión se va a sentir”.

“Todavía es muy pronto para ver los efectos de la nueva política de cambio que recién fue anunciada”, explicó Dujovne.

La nueva medida contempla menos pesos en la calle tendrán, esperan, un efecto antiinflacionario y menos demanda de dólares. Por otro lado, el Banco Central, ahora a cargo de Guido Sandleris, solo intervendrá en el mercado cuando el dólar supere los $ 44 o caiga por debajo de los $ 34. Y, si supera los $ 44 solo hará una subasta por US$ 150 millones, lo que podría no ser suficiente para detenerlo.

En este sentido, Dujovne agregó que “el anuncio es muy reciente y estamos en un nuevo esquema de política monetaria. Argentina se compromete a que la base monetaria no va a crecer por varios meses. Nos aseguramos que la emisión de pesos va a ser cero y esa es la base de la estabilidad cambiaria. Si no hay emisión de pesos, no hay pesos con los que comprar los dólares”

Además, el titular de Hacienda aclaró postura ante la renuncia que el Presidente del Banco Central presentó este martes: “Hace un tiempo que Luis Caputo le había manifestado al presidente Mauricio Macri su deseo de dejar el cargo”.

