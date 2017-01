Educación no da respuestas y ATE mantiene el paro

Trabajadores del Ministerio de Educación mantuvieron este miércoles el paro activo “por tiempo indeterminado” que lanzaron el lunes ante la falta de respuestas al reclamo por la reincorporación de despedidos en esa cartera.

ATE denuncia 400 despidos de la planta transitoria del Ministerio así como el cese del programa “Nuestra Escuela” que pone en peligro otros 2.600 puestos de trabajo de tutores virtuales, por lo que se resolvió continuar con el paro activo y con “reuniones informativas” en cada una de las sedes.

“Todavía las autoridades no aparecieron. Nosotros seguimos en paro activo por tiempo indeterminado. Estamos haciendo acciones por edificio. Radios abiertas, reuniones informativas, entregando volantes en las puertas de los edificios donde contamos porque estamos de paro”, señaló Joan Ramos, de la Junta Interna de ATE-Ministerio de Educación, que aclaró que las sedes no están tomadas, ya que a las 20 los trabajadores abandonan las oficinas y se vuelven a sus casas.

El martes, los manifestantes realizaron un “abrazo simbólico” al Palacio Pizzurno, y luego se reunieron en asamblea donde definieron prolongar por “tiempo indeterminado” la medida de fuerza, aunque con presencia en los lugares de trabajo.

Fuentes del ministerio que conduce Esteban Bullrich, admitieron que existe una cantidad de contratos que no fueron renovados al expirar el 31 de diciembre, pero aclararon que no son 400 como denuncia ATE sino 205, y que en todos los casos se trataba de personal que no cumplía con el horario de trabajo o que directamente no se presentaba en las oficinas.

En tanto, desmintieron que haya existido una resolución ministerial para dejar sin efecto el programa “Nuestra Escuela”.

El paro fue resuelto el lunes por la tarde luego de que las autoridades incumplieran por segunda vez en una semana el compromiso de convocar a una mesa de diálogo, la que aún no fue convocada.

El conflicto, que había incluido tomas pacíficas de la sede ubicada en la Avenida Santa Fe al 1500 el jueves y viernes pasado, se agudizó en la mañana del lunes cuando delegados de ATE Capital fueron reprimidos cuando intentaban atravesar el férreo vallado de la guardia de Infantería que impedía el ingreso al Palacio Sarmiento, donde iba a realizarse la asamblea resolutiva de los trabajadores.

En medio de golpes y empujones, el clima de tensión alcanzó su punto más alto cuando efectivos de la Policía Federal tumbaron al suelo al secretario general de la Junta Interna de ATE en el Ministerio, Rodrigo Recalde: el dirigente denunció que los policías lo atacaron con golpes de puño y patadas, al tiempo que le advirtieron que debía “aprender a respetar la autoridad”.

En tanto Bullrich, de vacaciones desde antes del estallido del conflicto, sigue sin pronunciarse al respecto.