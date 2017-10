El caso Maldonado llegó hasta la prensa inglesa

Tras más de dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado, su búsqueda fue reflejada por distintos medios internacionales. Entre ellos, el prestigioso diario inglés The Guardian, que publicó un artículo en el que asegura que “la desaparición del mochilero se planta en el centro de la escena electoral argentina”.

Según el medio británico, “la desaparición (de Maldonado) ha dominado los noticieros nocturnos, ha desatado una serie de protestas en las calles, y ha revivido recuerdos amargos de la dictadura que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983”.

El artículo, firmado por el periodista Uki Goñi, además destaca que el caso “también ha desatado una tormenta de fuego política antes de las elecciones de medio término del 22 de octubre”. “El caso ha sido adoptado como un llanto de guerra de la principal opositora a Mauricio Macri, la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, que está compitiendo por una banca en el Senado y de quien se piensa que tiene la intención de volver a la presidencia en 2019”.

En relación al último día en que fue visto con vida Santiago, el medio inglés dice que “cuando los gendarmes atacaron la protesta de la Pu Lof el 1° de agosto, los activistas indígenas se arrojaron al río Chubut para escaparse, pero Maldonado dudó cuando estaba en la orilla de esas aguas heladas”.

“Mi hermano no sabe nadar, así que probablemente haya pensado ‘Soy blanco, no hice nada’, y se entregó”, contó el hermano de Santiago, Sergio Maldonado a The Guardian. El medio inglés además detalla que “según testigos mapuches, Maldonado fue escuchado diciendo ‘Por favor dejen de golpearme, ya me rendí’. Desde entonces, no hubo rastro de él”.

En el artículo, el medio británico además citó a José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división para América de Human Rights Watch, quien dijo en un comunicado que “el Gobierno argentino debería darle prioridad a la investigación”. “Cuando alguien está desaparecido, no importan las circunstancias, el tiempo es fundamental. Esto es mucho más importante cuando la persona podría haber sido desaparecida de forma forzosa por fuerzas de seguridad”.

“Mientras tanto, la familia Maldonado no ha recibido una llamada o una expresión pública de preocupación de parte de Macri o de otro funcionario de alto nivel, mientras la investigación judicial no ha producido pistas probables”, termina el artículo.

Fuente: Infobae.