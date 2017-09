El estudiante acusado de abuso no podrá volver a clases

El joven de 18 años acusado de abusar de una compañera de 14 durante una noche en que el Colegio Nacional Buenos Aires estaba tomado por los alumnos, no podrá volver a la cursada habitual. La decisión la tomó directamente la Universidad de Buenos Aires (institución de la que depende el CNBA) y, de todos modos, contemplará que el estudiante no pierda el año lectivo, por lo que rendiría los exámenes libre.

Horas después de que Gustavo Zorzoli, rector del Colegio, informó en conferencia de prensa que “por ahora” no iban a sancionar al sospechoso de abuso sexual, fuentes universitarias adelantaron que la decisión de apartarlo del contacto cotidiando con el resto de sus compañeros está tomada y que el chico, que cursa 5º año, no volverá al viejo edificio de la calle Bolívar 263. El sospechoso, que es mayor de edad desde febrero de 2017, iba a regresar a clase el miércoles 4 de octubre, día que sus compañeros volvían del viaje de egresados en Bariloche, del cual él no participo por razones que nada tienen que ver con la denuncia de abuso.

Después de la conferencia de prensa, las autoridades de la UBA le informaron la novedad a Zorzoli, y horas más tarde, el rector emitió un nuevo comunicado, donde dio cuenta de la novedad. En la decisión de apartar al joven acusado del abuso influyó la presión del ministro de Educación nacional, Alejandro Finocchiaro, sobre Zorzoli, quien esta tarde había repudiado fuertemente las declaraciones del rector del Nacional Buenos Aires.

“En relación con los sucesos de público conocimiento, señalamos que, en acuerdo con el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes -quien ya ha establecido contacto con los integrantes de la familia afectada, ofreciéndoles asesoramiento- y luego de realizar la consulta del caso con la Universidad de Buenos Aires, hemos decidido -en resguardo de los derechos de la adolescente- que el estudiante partícipe del presunto ilícito deje de asistir a clases en el Colegio. Le aseguraremos a éste la continuidad de sus estudios en otro ámbito físico.

Asimismo, seguimos instrumentando acciones de contención y orientación tanto para la alumna denunciante como para el resto de nuestros estudiantes, según lo establece el Protocolo de Intervención Institucional ante denuncias por violencia de género, acoso sexual y discriminación de género de la UBA”.

La Universidad de Buenos Aires todavía no definió de qué manera el acusado continuará con sus estudios ni de qué manera. Aunque fuentes consultadas por este medio estimaron que en principio se pensó que rindiera libre.

De momento, la familia de la víctima no hizo la denuncia penal. La adolescente cursa en 2º año, tiene 14 años y, a través de un grupo de Facebook cerrado para alumnos del Nacional Buenos Aires, contó la situación de abuso que vivió el 8 de septiembre, durante la primera jornada de toma.

“Lo que me pasó es algo bastante feo y un toque difícil de contar pero repito, me parece muy importante que todos sepamos y hagamos algo al respecto. El jueves pasado, no, el otro (08/09) sufrí abuso sexual por parte de un compañero del colegio”, escribió la adolescente.

“Fue una situación de mierda y una experiencia horrible que no es que pude olvidar y seguir adelante. Es algo que te deja hecha mierda y rompe un montón de cosas dentro tuyo. Recién hace unos días, después de dos semanas, fue la primera vez que me pude mirar al espejo y sostenerme la mirada sin llorar desconsoladamente”, agregó y contó que “me culpé un montón de veces y tuve que aprender a quererme de nuevo”.

Las autoridades del Colegio se enteraron el 27 de septiembre, casi 20 días después de ocurrido el episodio. Según pudo reconstruir Infobae con fuentes de la casa de estudios, el abuso no habría implicado acceso carnal pero sucedió dentro del colegio durante la madrugada del 8.

