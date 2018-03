El glaciar Perito Moreno atraviesa un gran proceso de ruptura

El glaciar Perito Moreno está atravesando un preocupante proceso de ruptura. Es que en la jornada del sábado comenzó a filtrar agua. Además, en solo 2 o 3 días podría caer el puente se forma entre el Brazo Rico y el Canal de los Témpanos.

Miles de visitantes llegan y quedan impresionados ante la inmensidad y la belleza del paisaje. El puente que provocaba que las aguas se vieran a diferentes alturas era algo de lo más observado.

Ruptura del #GlaciarPeritoMoreno A las 8.40 h de hoy #guardaparques del Parque Nacional #LosGlaciares detectaron una filtración en el frente del Glaciar que con el transcurso de las horas se volvió más evidente y caudalosa, dando cuenta del inicio del proceso de ruptura de este. pic.twitter.com/AnYdzy0vRJ — Parques Nacionales (@ParquesOficial) March 10, 2018

Según información que le dieron a Télam los voceros de la Administración de Parques Nacionales, antes no se habían producido filtraciones. Por esto, la ruptura no se podía predecir de manera exacta. Sin embargo, a partir de la filtración, “la ruptura no tardará más de dos o tres días”.

Ante la ruptura, desde el Parque Nacional Los Glaciares comenzaron con un operativo de seguridad. El mismo se realiza para proteger a todos aquellos que lleguen a ver el espectáculo de la naturaleza.

Informaron que no podrán permanecer allí durante la noche, los avistajes solo podrán hacerse desde las 8 hasta las 18 de lunes a viernes. Mientras que, los fines de semana será de 7 a 18.

Fuente: Télam – Rosario 3.