Elevan a juicio oral la causa contra César Milani por enriquecimiento ilícito

El ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo, César Milani, preso por violaciones a los derechos humanos, irá a juicio oral acusado de haberse enriquecido de manera injustificada durante su paso por la función pública. Así lo resolvió el juez federal Daniel Rafecas que dispuso elevar la causa a juicio tras rechazar tres planteos de la defensa.

Milani y el ex capitán del Ejército Eduardo Barreiro fueron procesados por Rafecas en diciembre de 2016 por enriquecimiento ilícito. El juez embargó al militar sobre sus bienes hasta cubrir la suma de $5.000.000, y a Barreiro, por $2.000.000. El fallo fue confirmado recientemente por la Sala II de la Cámara Federal.

El delito prevé una pena de dos a seis años de prisión, multa de hasta el 100% del valor del enriquecimiento e inhabilitación absoluta y perpetua.

Milani no pudo justificar la compra de una casona en el barrio de La Horqueta, en San Isidro por un valor declarado de $1.500.000. Pero no sólo esa propiedad se sospecha que fue subvaluada, sino que Milani no podía justificar tener esa suma para adquirir el inmueble.

Además, no registraba en sus declaraciones frente a la AFIP, como frente a la Oficina Anticorrupción, valores que justificaran la procedencia y origen de los fondos que le permitieran tal adquisición y se sospecha que simuló haber recibido un préstamo de Barreiro, viejo camarada de armas. Pero Barreiro tampoco tenía capacidad económica para tener ese dinero.

Ahora la causa será sorteada y enviada a un Tribunal Oral Federal, que definirá la fecha del juicio, mientras el general espera detenido en una celda de la cárcel de Ezeiza, a que avancen el resto de los procesos en su contra por violaciones a los derechos humanos.

