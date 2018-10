Elisa Carrió no cede: este martes presenta el pedido de juicio a Garavano

Después de su intenso paso por La Noche de Mirtha Legrand, Elisa Carrió ratificó su exigencia a Mauricio Macri de no ceder en lo que considera la lucha contra la impunidad como condición para recomponer la relación interna en Cambiemos. “La Argentina tiene hambre de decencia, de verdad y honestidad y tiene que ser saciado”, expresó la fundadora de la Coalición Cívica en su cuenta de Twitter, con el link para ver el programa completo del que participó este sábado por la noche.

Esa frase fue una de las que Carrió pronunció en la mesa de Mirtha Legrand, cuando criticó la posición de algunos integrantes del oficialismo que evalúan la eventual conveniencia de que Cristina Kirchner no termine en prisión para polarizar con su figura y mantener al peronismo dividido. “Estoy harta de que me digan que Cristina no tiene que ir presa para poder ganar las elecciones. La Argentina tiene hambre de decencia y de ejemplaridad, de verdad y de honestidad”, había asegurado el sábado.