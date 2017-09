Un embarazo, ¿El detonante del asesinato del rugbier?

La ciudad mendocina de San Rafael no logra salir de la conmoción luego de la muerte de un rugbier de 25 años, atropellado dos veces por quien sería su novia en la puerta de un boliche de esa ciudad. Ahora, se conocieron más detalles de la relación de la pareja y el motivo que llevó a esa discusión con final trágico.

Según contó hoy una amiga de Genaro Fortunato, el jugador de 25 años del club Belgrano había comenzado hace poco tiempo una relación con Julieta Silva, de 29 años, y también deportista (es jugadora de hockey). Tenían, afirmó, una relación “enfermiza y violenta”, que “terminó como empezó”.

El sábado a las 6 de la mañana, fuera del boliche “La Mona”, Silva y Fortunato discutieron. Ella se subió a su auto, él se paró delante para evitar que se fuera, ella arrancó y lo atropelló. A los pocos metros, siempre según el relato de los testigos, giró en U y volvió a atropellar al joven. Recién ahí frenó, en estado de shock. Genaro murió en el lugar. Julieta está ahora con custodia policial en el hospital Schestakow.

Esta mañana se supo que el detonante de la discusión habría sido un llamado que recibió Julieta de una joven que se llama Agostina Quiroga Arana. Agostina está embarazada de cuatro meses y le habría dicho a Julieta que el padre de su beba sería Genaro. Julieta, a su vez, está separada y es mamá de dos hijos de 5 y 10 años, que tuvo con un empresario muy conocido de San Rafael, dueño de una cadena de librerías.

En su Facebook, la chica –que también juega en el club Belgrano– despidió con dolor al rugbier. “Así eras vos… Siempre tan feliz, tan jodón, tan vos.. así quiero que te conozca Fran… un pedacito tuyo quedó acá”, escribió, además de subir fotos juntos.

En otro posteo, Agustina asegura que Genaro es el padre de la hija que está esperando.

“Yo sé que Dios necesitaba un ángel que lo hiciera reír, que organizara fiestas y todo eso que a vos te salía muy bien o haciéndolo enojar porque acá hacías cada una como cuando no me quería levantar a las 6.00AM y vos me mandaste mensaje diciéndome que te habían pegado, que por favor te ayudará jajaja te odie y te quise al mismo tiempo porque abajo me abrazaste y como siempre dijiste tu ‘pendeja de mierda si no te digo que me pasa algo así no bajas ni me das bola'”, escribió la joven.

“No sé por qué tan temprano te fuiste, no lo entiendo todavía.. solo Él sabe lo mucho que te ame siempre y que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de que no dejaras de sonreír… Lo único que te pido es que nunca nos abandones y seas el ángel de toda tu familia y en especial de tu hija. Te fuiste y me arrancaste un pedazo de mi corazón y ese dolor lo voy a llevar para toda la vida.. te amo Franchu y lo voy a hacer siempre”.

Genaro vivía solo con su mamá. Su padre trabaja en la UTN de San Rafael. Era el más chico de tres hermanos, y otro de los Fortunato también es rugbier: es el capitán de la selección mendocina de rugby.

Fuente: Clarín