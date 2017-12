En medio del escándalo, levantaron la sesión por la reforma previsional

“Se impuso la cordura”, sostuvo triunfante el diputado Agustín Rossi en una improvisada conferencia de prensa que dio en Pasos Perdidos cuando ya se había levantado la sesión de la Cámara de Diputados. Fue a las 15.10 cuando el oficialismo aceptó el levantamiento de la sesión, que en un principio había sido dada por iniciada por el presidente del cuerpo a las 14.35.

Acorde a todo el caos que rodeó la sesión, el inicio fue verdaderamente complicado. Pasados 30 minutos del horario previsto para la sesión, el presidente del bloque FpV-PJ, Agustín Rossi, pidió atenerse al reglamento y declarar la sesión sin quórum y que fuera levantada. Asimismo aseguró que los diputados de su bloque Mayra Mendoza y Darío Martínez estaban siendo atendidos en la enfermería, producto de lesiones sufridas en los incidentes.

Le contestó Elisa Carrió, que le recordó que durante doce años el kirchnerismo obviaba ese reglamentarismo. Y luego encendió los ánimos al recomendarles a los diputados “no atropellar a las fuerzas del orden, porque yo estaba mirando desde el balcón…”.

Pidió hablar Victoria Donda entonces, que llegó con muletas por el golpe que había sufrido la tarde anterior durante los incidentes registrados frente al Congreso. La diputada de Libres del Sur le pidió a Carrió “un poco de respeto, y si tengo los bastones es porque ayer en el operativo perverso que llevaron adelante, lo único que lograron fue reprimir a la gente y golpearnos”.

Ya desmadrada la sesión, gritó a sus pares oficialistas: “¡Querés venir a ver mis piernas! ¡Que se levante la sesión!”.

En ese momento Emilio Monzó dio por iniciada la sesión a las 14.35, y la oposición reaccionó airadamente, y varios increparon a Emilio Monzó por los incidentes en la marcha. El diputado kirchnerista Horacio Pietragalla corrió hacia el estrado y tuvieron que frenarlo para que no se fuera a las manos.

En ese clima de tensión la sesión se interrumpió, y tras quince minutos el presidente del interbloque Cambiemos, Mario Negri, pidió al presidente de la Cámara baja que llamara a los diputados a ubicarse en las bancas. “El que no se quiere sentar tiene la libertad de no hacerlo”. Luego acusó a la oposición de “intentar romper la sesión”.

“La sesión marcó quórum dos veces y la interrumpieron”, observó.

Tras otra interrupción, el presidente del bloque del Pro, Nicolás Massot, habló para advertir, entre gritos de la oposición, que “hubo quórum dos veces”. Y ante la polémica, reclamó: “Seamos legisladores, discutamos usando el micrófono. No se discute a los gritos, nos votaron para discutir sentados, usando el micrófono y pidiendo la palabra”.

En ese contexto, pidió a sus pares que “sea cual sea su posición en la ley (previsional), por favor le pido a todos los bloques que debatamos”. Y concluyó: “Los gritos y patoterismos no son democráticos… La democracia es sentarse ahí y discutir qué hacer con este país”.

Finalmente habló Graciela Camaño, para advertir que “hace 59 minutos tenía que empezar esta sesión, evidentemente no tienen número, y no lo busque en el reglamento, no lo tiene porque mayoritariamente los representantes del pueblo, más allá de los aprietes que se han hecho estos días a intendentes, gobernadores, dirigentes sindicales, y lo que hemos visto que ocurrió en la calle, no tenemos la disposición mayoritaria en esta casa de que este proyecto salga, porque creemos que perjudica a los jubilados”.

“¡No sigan pasando vergüenza, no tiene quórum! En el reglamento no va a encontrar nada”, concluyó y llamó al resto de la oposición a abandonar el recinto.

Minutos después, habló Elisa Carrió para en nombre del oficialismo pedir el levantamiento de la sesión ante semejante polémica.