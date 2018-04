Escándalo en el Congreso tras exposición del ministro de Finanzas

Durante la jornada de hoy, en el Congreso de la Nación, se realizó la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda del Congreso. La sesión terminó en escándalo, ya que el ministro de Finanzas de la Nación, Luis Caputo, aprovechó los gritos de un grupo de diputados kirchneristas para retirarse del lugar.

La gota que rebalsó el vaso fue un papel con un mensaje que el ministro le envió a la diputada del FpV, Gabriela Cerruti, quien empezó a interpelar al ministro por el contenido del papel.

El mensaje decía: “Mis hijas tiene 11 y 13 años, por favor no seas mala”, y terminaba con el dibujo de una carita sonriente. Ante esto, Cerruti dijo que “el papelito me lo entregó el secretario del Ministro. Me hace señas para que lo abra. No sé si es una amenaza, una cuestión machista, tilinga. Esto tiene que ver con cómo se manejó todo el tiempo, como si estuvieran jugando al rugby”.

Mientras, Cerruti leía el mensaje, el ministro Caputo respondía preguntas que habían formulado senadores y diputados que participaban de la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda.

Con la interrupción a los gritos de Cerruti, el presidente de la Comisión, el senador peronista José Mayans, amenazó con levantar la reunión. Los gritos de los diputados kirchneristas continúo y el ministro Caputo se retiró junto a sus asesores.