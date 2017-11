Escuchá el audio de la cheta de Nordelta que se volvió viral

Durante toda la jornada del miércoles las redes sociales se llenaron de memes y comentarios sobre un curioso y sospechoso audio. Si bien se desconoce la veracidad del mensaje, en él una mujer que dice ser cirujana que tiene dinero le habla a una tal “Michelle”.

La protagonista del audio trata como “bestias” a sus vecinos de un barrio privado de Nordelta por tomar mates. Esta agresión no fue la única, ya que también se autodefine como una mujer con “estética visual y moral”.

“A mi no me divierte estar en Nordelta, mirando el lago, viendo gente en una reposera de Mar del Plata en el muelle tomando mate. Para eso no invertía 200 mil dólares y me quedaba en mi propio campo o me compraba una casa”, continúa diciendo la cirujana que hace una mención al ministro Dujovne y a “la gente del Gobierno”.

Yo soy una mujer normal, pero tengo ciertos valores morales y me molesta a estas bestias en la pileta como si estuviéramos en la Bristol de Mar del Plata” .”La gente es de décima categoría, son unos grasas”, finaliza el audio.

