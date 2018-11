El Estado le dio más de $1.500.000 a la familia de Santiago Maldonado

A lo largo de once meses de pesquisa, la familia de Santiago Maldonado recibió una ayuda económica estatal por un total de 1.552.715,76 pesos destinados a solventar viáticos, hospedajes, gastos de defensa y los honorarios de un perito forense en las dos causas que todavía se sustancian en Chubut por la desaparición del joven tatuador.

El monto exacto surge de un pedido de acceso a la información pública que tramitó Infobae ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para conocer los detalles, fechas y destinatarios de esa ayuda económica brindada en el marco de la Ley Nacional 27.372 de Protección, Derechos y Garantías de las Víctimas de Delitos.

La norma, sancionada por el Congreso durante el gobierno de Cambiemos, había entrado en vigencia 18 días antes de la desaparición de Maldonado a través de su publicación en el Boletín Oficial, pero sólo fue reglamentada por la cartera de Justicia el 9 de mayo pasado.

Eso implicó en los hechos que tanto Sergio Maldonado como su esposa, Andrea Antico, como así también su abogada, Verónica Heredia, y otras personas que los asistieron en las querellas pudieran acceder a viáticos y a pasajes aéreos, hospedajes y alquiler de vehículos en Bariloche, Esquel y Buenos Aires antes (en gran parte) de que quedaran establecidos los alcances de la asistencia a las víctimas de delitos federales.

Los Maldonado “estrenaron” esa legislación y hasta donde pudo saber Infobae han sido hasta ahora los mayores beneficiarios de esa ley que en menor proporción también asistió con pasajes a los familiares de María Cash y de los tripulantes del ARA San Juan y del pesquero el Rejunte.

En sintonía con lo aclarado ayer por el ministro Germán Garavano a través de un tuit que fijó en su cuenta de esa red social, “esa contribución económica a la familia Maldonado no representa un subsidio estatal de ningún tipo sino que se extiende como cumplimiento al orden jurídico”, dijo a Infobae el jefe de gabinete de esa cartera, Martín Casares.

A raíz de la vehemente polémica generada por este tema en la red social Twitter, en parte producto de la distorsión o de la ausencia de información, Garavano escribió ayer: “Rechazamos las versiones que afirman que Sergio Maldonado o la familia de Santiago Maldonado recibe o recibió subsidios de 200.000 pesos de parte de @jusgoba. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no otorga subsidios”, aclaró.

A pesar de la desmentida, sin embargo, continuaron las arremetidas y las críticas—cáusticas— por la asistencia a los Maldonado que ampara la ley. No obstante, la aclaración ministerial tuvo miles de retuits y también algunas adhesiones. Otra fuente de esa cartera señaló: “De uno u otro lado, brindemos asistencia o no la brindemos siempre criticarán. Pero más allá de las opiniones personales sobre este caso en particular, hay que respetar la ley”.

En esa cartera informaron que la continuidad o no de la ayuda económica a los Maldonado dependerá ahora de los pedidos concretos de la familia y de lo que disponga el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos (CENAVID), el organismo creado meses atrás para gestionar la ayuda. La abogada Natalia Figueroa, ex fiscal del fuero penal en la Ciudad y especialista en protección a las víctimas es quien preside el flamante órgano.

En las planillas de gastos a las que accedió Infobae quedó acreditado que la ayuda estatal se inició el 28 de agosto de 2017 con pasajes aéreos, hospedajes pagos y dinero para viáticos en Esquel y se extendió hasta el 30 de julio de este año para aéreos y gastos en Comodoro Rivadavia. Allí la abogada Verónica Heredia defendió ante la Cámara de Apelaciones sus argumentos sobre la supuesta ilegalidad de las escuchas en el caso Maldonado, que el tribunal finalmente rechazó.