Estela de Carlotto dijo que a César Milani “no lo defendimos ni lo haremos”

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , se refirió este lunes a la detención del ex jefe del Ejército argentino, César Milani . “Quieren comparar a Milani con Videla. Videla, ya no vive, pero por favor, 30.000 personas y un plan sistemático de robo de niñas. A Milani, ¿quién lo conocía?”, apuntó.

Carlotto se quejó de que las Abuelas fueron acusadas de apoyar a Milani y lo desmintió. “Se están diciendo cosas que no son ciertas. Nunca lo apoyamos a este hombre cuando en su momento se denunció sus actos durante la dictadura”, agregó.

“Yo no puedo acusar a nadie sino tengo pruebas. La Justicia dirá si es responsable, no nosotros, no lo defendimos antes ni lo haremos ahora, nos molesta que se difame”, agregó en declaraciones a un medio radial.

Carlotto se refirió al cargo que ocupó en el ejército durante el gobierno de Cristina Kirchner. “No se por qué Cristina lo mantuvo, fue una decisión de Gobierno. Pero no olvidemos que Milani fue ascendido permanentemente sin ningún tipo de contratiempos. Hubo cosas que no fueron pensadas”, apuntó.

Con respecto a su relación con la ex presidenta, Carlotto afirmó que no habló con ella de la detención y dijo que entre ellas no tienen una relación de confianza. “No conversé con Cristina sobre Milani. Es una confusión creer que yo tengo confianza con ella. Tengo respeto y admiración por lo que hizo, que fue buenísimo. Pero no tengo confianza para decirle hacé esto o aquello”, indicó.

Sobre el final de la entrevista, Carlotto dijo que no había escuchado las declaraciones de Elisa Carrió sobre la detención de Milani y respondió a una pregunta de manera irónica. “No las escuché, las voy a buscar para amargarme”, concluyó.

Fuente: La Nación.