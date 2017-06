Farré: “No puedo explicar y justificar lo que sucedió”

Antes de terminar el juicio y de que el jurado se reúna para debatir el veredicto, Fernando Farré, acusado de degollar a su esposa, Claudia Schaefer, hizo uso de su derecho a decir sus últimas palabras y leyó a una carta para sus tres hijos donde pidió perdón y les dijo que los quería.

“No puedo explicar y justificar lo que sucedió. El desenlace fue imprevisible. Me duele saber lo que pasaron. Ya nada será como antes. Daría mi vida para ser yo el que no esté y que ustedes estén con su madre. Me duele seguir viviendo, pero si yo no estoy sería peor para ustedes”, leyó Farré en las últimas líneas de la carta que leyó mirando a los jurados, que lo escucharon con atención.

En un momento, Farré se quebró y lloró. Fue cuando dijo: “Ustedes tienen una vida por delante, sigan su sueños y hagan los que le diga el corazón. Los quiero. Pa”. Según el acusado, la carta la escribió en mayo pasado en el penal de San Martín donde está alojado pero sobre el homicidio y lo que sucedió en el country el 21 de agosto de 2015 no dio detalles. Mañana se conocerá la sentencia.