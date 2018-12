La denuncia pública realizada el pasado martes por la actriz Thema Fardín, en compañía del colectivo de Actrices Argentinas, despertó muchas voces a favor, pero también algunas en contra. Y el periodista Eduardo Feinmann se manifestó en oposición al movimiento. “Me meto en algo políticamente incorrecto, pero no acompaño el colectivo de las actrices, yo sólo acompaño el reclamo de las mujeres todas”, con esa palabras el periodista estableció su punto de vista.

En su noticiero en A24, Feinmann hizo una editorial explicando el porqué de su postura: “A mí me hubiera gustado que en silencio acompañen a esas mujeres que tienen una actividad: ser actrices, y que acompañen en silencio a una mujer que iba a contar su historia (.). Y la verdad es que nos encontramos con un colectivo de actrices abortistas, en un escenario en el que montaron un show con la tragedia de una joven a la que tenían en una punta del escenario. Yo la vi chiquita, con su sufrimiento, mientras otras se reían y cantaban el himno abortista. Después de reflexionar y ver, son escenas que me hicieron muchísimo ruido, porque la única importante allí en ese escenario era Thelma…Thelma y su historia”.

El conductor consideró que hubo un uso político de esa denuncia, y detalló: “No me gusta la utilización de una tragedia para llevar agua a sus molinos políticos y el molino político del aborto es muy impresionante. Muchas de esas actrices estaban en el parlamento, apoyadas por por diputados y diputadas a favor del aborto”.

Luego dijo que se estaba levantando como una bandera política e ideológica lo sucedido: “A mí no me gusta ni el feminismo ni el machismo, a mí lo único que me gusta es la mujer y el hombre. Solo hay gente buena y mala en la vida, y Darthés es un tipo malo, y Thelma es una mujer buena”.