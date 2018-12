Un femicida denunció que guardias lo violaron con un palo de escoba

Lucas Azcona, el femicida condenado a prisión perpetua por el crimen de la estudiante chilena Nicole Sessarego Bórquez, denunció que fue violado por los guardias con un palo de escoba.

El joven los amenazó con denunciarlos a Derechos Humanos. Al día siguiente, según el relato del abogado de Azcona, los guardias ingresaron a la celda, lo encandilaron con una linterna y lo violaron.

Azcona, sin embargo, no quiso ser revisado por los médicos que puso a disposición la Procuración Penitenciaria de la Nación.

Lucas Azcona cumple condena perpetua por el asesinato de Nicole Sessarego Bórquez, a quien siguió la madrugada del 15 de julio de 2014 y mató de de 11 puñaladas.

Meses atrás habló con Mauro Szeta desde el penal de Ezeiza. “Nunca esperé hacer lo que hice. Nunca me lo imaginé. Lo siento por ella y lo siento por mí, más por ella, joven. No lo puedo explicar. No tengo una respuesta de por qué maté a Nicole”, dijo.